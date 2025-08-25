Il mondo FQ

Stuprati quattro bambini di 10 e 11 anni durante un football camp: arrestato 27enne

Il sammarinese è stato sorpreso a Riccione e portato in carcere: deve scontare una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione
Condannato a 4 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di quattro calciatori di età compresa tra i 10 e gli 11 anni. Un 27enne sammarinese è stato arrestato dalla Squadra mobile di Rimini e portato in carcere. Dopo la sentenza di condanna in via definitiva emessa ad aprile, il 27enne è stato sorpreso due giorni fa – sabato mattina – a Riccione mentre assisteva ad una partita di calcio tra squadre di giovanissimi atleti. Le ricerche erano cominciate nei giorni precedenti, dopo alcuni post sui suoi canali social che segnalavano la sua presenza sul territorio riminese.

Le indagini che hanno portato alla condanna sono state svolte dalla Squadra mobile di Ancona e riguardano fatti risalenti all’estate del 2021, commessi a Carpegna (Pesaro-Urbino), durante lo svolgimento di un ‘football camp‘ al quale avevano preso parte numerosi bambini e dove il 27enne era presente in qualità di animatore.

Nei confronti del condannato, l’autorità giudiziaria ha disposto che, dopo l’espiazione della pena principale in carcere, debbano essere applicate la pena accessoria dell’interdizione perpetua da incarichi presso scuole e istituti sia pubblici che privati frequentati prevalentemente da minori, nonché le misure di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, del divieto di svolgere lavori che prevedano contatto con minori ed obbligo di informare gli organi di pubblica sicurezza sulla propria residenza e spostamenti per la durata di un anno.

