In Serie A tiene ormai banco da diversi giorni il caso Victor Boniface. L’attaccante nigeriano è il prescelto del Milan per l’attacco, ma negli ultimi giorni – dopo l’accordo raggiunto tra il club rossonero e il Bayer – non si parla d’altro che delle sue condizioni fisiche. Il calciatore è a Milano, ha svolto nella giornata di venerdì le visite mediche, ma il Milan ha chiesto un ulteriore approfondimento l’indomani mattina. Non c’è ancora stata alcuna risposta: la società milanese si esporrà soltanto dopo il match di campionato contro la Cremonese.

Crescono i dubbi legati alle condizioni del ragazzo, che ha già subito due interventi al crociato e lo scorso anno ha saltato diverse partite per problemi muscolari. Sarà il Milan a chiarire tutto dopo gli altri esami effettuati. Intanto emerge un retroscena, svelato da La Gazzetta dello Sport. Boniface è stato proposto nelle scorse settimane alla Roma per uno scambio alla pari con Artem Dovbyk. Una proposta che allettava la Roma, in quanto Dovbyk non è nelle grazie di Gasperini mentre Boniface ha esattamente le caratteristiche piacciono all’allenatore giallorosso, oltre al fatto che il club romano avrebbe alleggerito il monte ingaggi.

La Roma ha così studiato da vicino le ultime gare del nigeriano, su cui sono venuti fuori dei dubbi relativi alla tenuta del ginocchio destro. Dopo aver analizzato tutti i pro e tutti i contro, Massara (dopo averne chiaramente parlato anche con Ranieri e Gasperini) ha preferito rifiutare la proposta del Bayer. Adesso il club giallorosso è ancora alla ricerca di una sistemazione per Dovbyk che aprirebbe le porte all’acquisto di un altro attaccante: il prescelto è Jadon Sancho. Intanto tra i tifosi Milan c’è attesa per conoscere l’esito delle visite mediche di Victor Boniface, attaccante di gran talento ma sul quale aleggia l’ombra dei diversi problemi fisici.