Asllani al Torino, è tutto fatto ma l’ufficialità tarda ad arrivare per “colpa” dell’Inter: il motivo

L'affare non è a rischio, ma il club nerazzurro deve ancora inviare la documentazione e dare l'ok definitivo: e lunedì le due squadre si sfideranno nella prima di Serie A

Kristjan Asllani al Torino è un’operazione ormai chiusa da diversi giorni, ma non è ancora arrivata l’ufficialità. Il club granata pagherà all’Inter 1.5 milioni di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni. La società del patron Cairo sembrava aver virato su Nicolussi Caviglia, ma all’improvviso c’è stata una sterzata per Asllani, con l’accordo che si è chiuso nel giro di pochi giorni.

Asllani – secondo quanto trapela – ha firmato il contratto già giovedì, ma a distanza di 48 ore non è ancora arrivata l’ufficialità e il calciatore non si allena né potrà giocare con il suo nuovo club. Questo perché il club nerazzurro – che ha acquistato nel frattempo Andy Diouf – non ha ancora inviato al Torino la documentazione necessaria per formalizzare l’acquisto del giocatore classe 2002 e non ha ancora dato il nulla osta.

L‘affare non è a rischio, le documentazioni sono pronte e firmate, ma il deposito verrà completato con ogni probabilità dopo i termini per farlo partecipare a Inter-Torino (il Toro deve consegnare la lista entro le 12 di domenica). Con ogni probabilità quindi l’albanese non parteciperà alla gara contro la sua ex squadra, con il pericolo “gol dell’ex” scampato per i nerazzurri. In Serie A Asllani ha vestito le maglie di Empoli e Inter. In totale le presenze sono 88 con 4 gol e 5 assist. Ora lo attende una nuova avventura con il Torino, ma non prima dell’ok definitivo da parte del club nerazzurro.

Chi è Kristjan Asllani

Nato in Albania il 9 marzo 2002, Kristjan Asllani si è trasferito da piccolo in Italia, in Toscana. Regista in possesso di una buona tecnica, abile nell’impostazione della manovra e dotato di un buon senso della posizione, è molto bravo nel dettare i tempi di gioco e nel gestire la palla. Negli ultimi anni è stato schierato davanti alla difesa, ma è utilizzabile anche da mezzala in un centrocampo a tre, anche se predilige giocare a due.

Nonostante la giovane età, ha già acquisito tanta esperienza in Serie A con le maglie di Empoli prima e Inter poi. dopo aver giocato per dieci anni nelle giovanili, Asllani ha esordito in Serie A il 22 settembre 2021. Nella stagione 2021/22 ha raccolto 23 presenze e una rete. A fine anno è arrivato l’acquisto da parte dell’Inter, che ha versato 14 milioni nelle casse empolesi. Dal 2022 al 2025 ha vinto due Supercoppe, una Coppa Italia e uno scudetto con la maglia nerazzurra.