Enna - L'auto su cui viaggiava era finita nel torrente Crisa, in piena, insieme ad un altro veicolo a causa delle forti piogge. Mentre le altre due persone che si trovavano nelle vetture erano state tratte in salvo, di Matteo Ciurca se ne erano perse le tracce.

È stato ritrovato senza vita il corpo di Matteo Ciurca, l’uomo di 40 anni disperso dal pomeriggio del 19 agosto a Leonforte, in provincia di Enna, dopo che il torrente Crisa in piena ha travolto l’auto su cui viaggiava. Sono in corso adesso le operazioni di recupero della salma.

Da quanto si apprende, Ciurca era in macchina con Salvatore Rosano e insieme stavano andando a dare da mangiare ai cani in campagna. Coinvolta nell’incidente causato dalle forti piogge anche un’altra vettura, su cui viaggiava Luigi Muratore, un agricoltore che era andato nel suo pescheto. Mentre Rosano e Muratore sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco intervenuti immediatamente, di Ciurca se ne erano perse le tracce. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto i sommozzatori del nucleo anfibio dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri e protezione civile.