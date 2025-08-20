Il mondo FQ

Forte temporale e fulmini nella notte a Milano: “Caduti quasi 50mm in due ore”. Allerta meteo

di F. Q.
Evacuata la comunità Ceas, il Centro Ambrosiano di Solidarietà che si occupa di dare supporto alle persone fragili, vicino al Lambro. Chiusi i parchi cittadini
Notte di fulmini e piogge intense a Milano. Nella giornata di ieri, martedì 19 agosto, era stata lanciata l’allerta meteo arancione in parte della Lombardia e questa mattina l’assessore comunale Marco Granelli ha fatto sapere che a partire dalle due di notte “sono caduti quasi 50mm in due ore”. Le forti precipitazioni hanno portato il livello del fiume Lambro al di sopra della soglia di sicurezza. “Ha superato i 2.40 in via Feltre, dove in due ore è salito di 1,70 metri“, ha detto ancora Granelli. Per questo motivo è stata evacuata la comunità Ceas, il Centro Ambrosiano di Solidarietà che si occupa di dare supporto alle persone fragili. In zona Ponte Lambro è stata chiusa via Vittorini “con le paratie mobili perché il Lambro è alto e anche la fognatura, e quindi siamo a rischio allagamento”, ha aggiunto l’assessore.

Continua anche oggi, mercoledì 20 agosto, l’allerta arancione con un meteo instabile. A Milano sono previsti ancora temporali e rovesci a tratti molto forti, tanto che il Comune ha disposto la chiusura dei parchi. Dopo il caldo intenso della scorsa settimana, le temperature si abbasseranno: la massima prevista è di 27°C e la minima di 22°C. Non solo il capoluogo lombardo, però, anche il resto della regione sarà interessato da piogge localmente intense e possibili grandinate, soprattutto nei settori dell’Appennino e della Pianura.

