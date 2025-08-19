Loreggia (Padova) - L’impatto è stato violento e quando sono arrivati i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso

Un ragazzo di 15 anni che in sella alla bicicletta stava attraversando un passaggio pedonale, a Loreggia (Padova), è stato investito e ucciso da un’automobile. L’adolescente vicino alla pista ciclabile ‘Ostiglia’ e stava attraversando sulle strisce pedonali quando una vettura, proveniente da una tangenziale è sopraggiunta senza che il conducente si accorgesse della presenza del ragazzo, in mezzo alla strada.

L’impatto è stato violento e quando sono arrivati i sanitari del Suem non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne. La vittima, Martin Pattaro, 15 anni, risiedeva in un comune vicino, Trebaseleghe, sempre nel padovano. La richiesta di soccorsi è stata immediata, mentre l’ambulanza giungeva sul posto era stato allertato anche l’elicottero del 118, da Padova; ma i medici si sono poi resi conto che purtroppo per il ragazzino non c’era più nulla fare.

Una morte che sottolinea l’urgenza del tema della sicurezza delle strade, in una estate funestata da decine di gravi incidenti in Veneto. Sono nel territorio di Loreggia, importante comune dell’area del Camposampierese, si tratta del terzo incidente mortale nel nell’arco di un mese. Sotto choc il conducente dell’auto, che si soccorritori avrebbe detto di non essersi minimamente accorto del ragazzo che attraversava le strisce. L’uomo è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell’impatto.

