“Questo vestito mi piace”. “Lei indossa sempre lo stesso”. Botta e risposta tra Zelensky e il giornalista di destra alla Casa Bianca

di F. Q.
Lo scambio durante il bilaterale con Trump organizzato dopo l'incontro con Putin
Botta e risposta durante il bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, tra il presidente Ucraino e il giornalista Brian Glenn, capo corrispondente della Casa Bianca per Real America’s Voice, un’emittente conservatrice.
Il cronista, prima di presentare la sua domanda, ha fatto i complimenti a Zelensky per come era vestito, dopo che durante lo scorso vertice aveva chiesto al presidente ucraino perché non indossasse un abito e se ne possedesse uno. Il leader ucraino ha risposto dicendo di ricordarsi di lui e ironizzando: “Era vestito allo stesso modo. Io mi sono cambiato, lei no”.

