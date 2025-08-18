L'incendio è partito dalla cucina dell'appartamento, dove si trovava l'uomo che è riuscito a scappare. La figlia è invece morta poco dopo l'arrivo in ospedale

Una donna di 29 anni, Eleonora Magnarello, è morta nella tarda serata del 17 agosto a Rivalta di Torino dopo che un incendio è divampato nell’appartamento in cui viveva col padre, Giancarlo Magnarello, ora ricoverato ma non in pericolo di vita. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina per poi propagarsi in tutto l’appartamento, fino alla mansarda. A dare l’allarme un passante.

L’uomo, che si trovava nella stanza dove tutto ha avuto inizio, è riuscito a mettersi in salvo. Diversa la sorte della figlia, che al momento dell’incendio era nella propria camera. La donna è stata estratta viva dai Vigili del fuoco accorsi e trasportata con l’elisoccorso al Cto di Torino, dove è giunta in arresto cardiaco spirando poco dopo. Sul posto oltre ai pompieri alcune squadre della Protezione civile e i carabinieri del vicino comune di Orbassano.

La ricostruzione di quanto accaduto è ancora parziale. La palazzina è stata dichiarata inagibile e l’appartamento messo sotto sequestro per favorire il lavoro degli inquirenti. Secondo quanto riportato da Torinotoday la famiglia Magnarello era seguita dai servizi sociali da tempo perché padre e figlia erano stati riconosciuti come accumulatori seriali.