Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:43

Motociclista di 42 anni muore dopo essere stato colpito da un fulmine in Salento

di F. Q.
Marco Zampilli aveva 42 anni. L’incidente è avvenuto vicino a una lapide che ricorda un altro decesso avvenuto con le stesse modalità molti anni fa
Motociclista di 42 anni muore dopo essere stato colpito da un fulmine in Salento
Icona dei commenti Commenti

Un 42enne di Roma è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre viaggiava in motocicletta. L’uomo si trovava in vacanza in Salento quando è stato colpito nel tratto tra Nociglia a Surano (Lecce), sulla strada statale 275. La zona in quel momento era interessata da un temporale e, secondo quanto appreso, il fulmine ha sbalzato il 42enne dalla sua moto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

La vittima è Marco Zampilli e aveva 42 anni. Era a bordo di una moto Bmw enduro e viaggiava da solo. Stava facendo il giro della Puglia in solitaria. Il fulmine è caduto mentre era in corso un violento temporale e lo ha colpito in pieno. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che per primi hanno tentato di rianimarlo. L’incidente è avvenuto vicino a una lapide che ricorda un altro decesso avvenuto con le stesse modalità molti anni fa.

Foto di archivio

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione