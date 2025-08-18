Un 42enne di Roma è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre viaggiava in motocicletta. L’uomo si trovava in vacanza in Salento quando è stato colpito nel tratto tra Nociglia a Surano (Lecce), sulla strada statale 275. La zona in quel momento era interessata da un temporale e, secondo quanto appreso, il fulmine ha sbalzato il 42enne dalla sua moto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

La vittima è Marco Zampilli e aveva 42 anni. Era a bordo di una moto Bmw enduro e viaggiava da solo. Stava facendo il giro della Puglia in solitaria. Il fulmine è caduto mentre era in corso un violento temporale e lo ha colpito in pieno. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che per primi hanno tentato di rianimarlo. L’incidente è avvenuto vicino a una lapide che ricorda un altro decesso avvenuto con le stesse modalità molti anni fa.

Foto di archivio