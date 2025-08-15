Gianni Alemanno è “tonico e determinato”, parola di Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti ha dichiarato di aver incontrato l’ex sindaco di Roma durante la sua visita di Ferragosto al carcere romano di Rebibbia, assieme alle associazioni Nessuno tocchi Caino e O anche no. “Sì, certo, l’ho incontrato – ha risposto Salvini ai giornalisti, uscendo dal penitenziario – insieme ad altri detenuti arzilli tra i 18 e gli 88 anni”. Alemanno è detenuto nel carcere capitolino da quando lo scorso gennaio il tribunale di sorveglianza, che si occupa della concessione delle misure alternative alla detenzione, gli ha revocato i domiciliari per non aver rispettato le prescrizioni. Era stato condannato a un anno e dieci mesi nel 2022, per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite, nell’ambito del processo “Mondo di Mezzo”.

“L’ho visto tonico e determinato. È chiaro che chi sbaglia paga, però nel pagare ci vuole dignità e rispetto“, ha detto il leader della Lega e vicepremier, commentando l’incontro con l’ex ministro dell’Agricoltura. Durante la visita, Salvini ha salutato gli agenti della polizia penitenziaria e alcune persone detenute. “Bisogna fare di più sia per i detenuti che per i poliziotti”, ha commentato il ministro. “Bisogna migliorare la qualità del lavoro e la quantità di presenza della polizia nelle carceri. E questo significa anche migliorare la qualità della permanenza dei detenuti”, ha concluso.