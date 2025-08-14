I due camion, dopo l'impatto, hanno preso fuoco e le fiamme di sono estese alla vegetazione intorno all'autostrada. I soccorritori hanno trasportato d'urgenza uno dei conducenti al Centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi.

Incidente con due tir in fiamme e traffico bloccato sull’A26, in direzione nord, dopo lo scontro tra i due mezzi pesanti che ha provocato un incendio. È successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto, all’altezza di via delle Fabbriche a Genova Voltri.

I due camion, dopo l’impatto, hanno preso fuoco e le fiamme di sono estese alla vegetazione intorno all’autostrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi di soccorso. I due conducenti sono rimasti feriti nell’incidente e uno di loro è grave: ha riportato ustioni di terzo grado sul 40% e la frattura di un femore. Il personale sanitario sul posto lo ha trasportato d’urgenza al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi.

Il tratto autostradale è stato chiuso per permetter l’intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco. Il traffico è bloccato e si sono formate lunghe code. La società concessionaria Aspi ha consigliato a chi da Savona è diretto a Torino o Milano di proseguire sulla A10 Genova-Savona verso Genova, e poi prendere la A7 Serravalle-Genova. Code anche sull’A10, sia verso Genova, tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori, sia in direzione di Ventimiglia, da Genova Pra’ fino al bivio con la A26.