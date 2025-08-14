Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:48

Scontro tra due tir sull’A26 a Genova Voltri: mezzi in fiamme e un ferito grave. Traffico bloccato

di F. Q.
I due camion, dopo l'impatto, hanno preso fuoco e le fiamme di sono estese alla vegetazione intorno all'autostrada. I soccorritori hanno trasportato d'urgenza uno dei conducenti al Centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi.
Scontro tra due tir sull’A26 a Genova Voltri: mezzi in fiamme e un ferito grave. Traffico bloccato
Icona dei commenti Commenti

Incidente con due tir in fiamme e traffico bloccato sull’A26, in direzione nord, dopo lo scontro tra i due mezzi pesanti che ha provocato un incendio. È successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto, all’altezza di via delle Fabbriche a Genova Voltri.

I due camion, dopo l’impatto, hanno preso fuoco e le fiamme di sono estese alla vegetazione intorno all’autostrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi di soccorso. I due conducenti sono rimasti feriti nell’incidente e uno di loro è grave: ha riportato ustioni di terzo grado sul 40% e la frattura di un femore. Il personale sanitario sul posto lo ha trasportato d’urgenza al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi.

Il tratto autostradale è stato chiuso per permetter l’intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco. Il traffico è bloccato e si sono formate lunghe code. La società concessionaria Aspi ha consigliato a chi da Savona è diretto a Torino o Milano di proseguire sulla A10 Genova-Savona verso Genova, e poi prendere la A7 Serravalle-Genova. Code anche sull’A10, sia verso Genova, tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori, sia in direzione di Ventimiglia, da Genova Pra’ fino al bivio con la A26.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione