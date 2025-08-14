A fuoco una piscina nella Bergamasca, evacuate le persone: vigile del fuoco ferito. Il video della struttura

A fuoco le piscine di Ghisalba, comune a sud di Bergamo. Intorno alle 11.30 è scoppiato l’incendio, con una colonna di fumo nero che si è alzata sopra la struttura ed era visibile a chilometri di distanza. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine, Gazzaniga, Romano e Treviglio, mentre le persone presenti sono state fatte evacuare. Un vigile del fuoco si è lievemente ferito. Intorno alle 13.30 l’incendio era sotto controllo, e sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza. Ad andare a fuoco è stato il tetto delle piscine, appena rifatto dopo i danni subiti a causa di un nubifragio del mese scorso.