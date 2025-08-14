A fuoco una piscina nella Bergamasca, evacuate le persone: vigile del fuoco ferito. Il video della struttura

A fuoco le piscine di Ghisalba, comune a sud di Bergamo. Intorno alle 11.30 è scoppiato l’incendio, con una colonna di fumo nero che si è alzata sopra la struttura ed era visibile a chilometri di distanza. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine, Gazzaniga, Romano e Treviglio, mentre le persone presenti sono state fatte evacuare. Un vigile del fuoco si è lievemente ferito. Intorno alle 13.30 l’incendio era sotto controllo, e sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza. Ad andare a fuoco è stato il tetto delle piscine, appena rifatto dopo i danni subiti a causa di un nubifragio del mese scorso.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione