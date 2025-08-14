"Al momento nulla indica che le quattro vittime siano morte contemporaneamente" e "non ci sono prove che indichino l’esistenza di un reato in questa fase" dicono gli investigatori

Indagini separate, al momento, anche se i ritrovamenti sono avvenuti quasi in contemporanea. Quattro cadaveri sono stati ripescati nella Senna a Choisy-le-Roi, comune situato nel dipartimento di Val-de-Marne, a sud di Parigi. A lanciare l’allarme – come riferisce il sito di notizie Actu1 – è stato un pendolare su un treno della Rer C che ha visto un corpo galleggiare nella Senna. Sul posto sono subito arrivati gli agenti di polizia e l’unità di pattugliamento fluviale. È stato subito recuperato un corpo, poi un secondo vicino alla banchina. Un terzo corpo è stato trovato incastrato tra i rami, poi un quarto alla deriva.

“Si tratta di tre uomini di origine africana e un quarto di origine nordafricana – ha dichiarato una fonte vicina alle indagini – Sono rimasti chiaramente immersi per diversi giorni”. Stando a una seconda fonte, “sono state aperte quattro distinte indagini” perché “al momento nulla indica che le quattro vittime siano morte contemporaneamente” e “non ci sono prove che indichino l’esistenza di un reato in questa fase”. Secondo la procura di Creteil, è in corso l’identificazione delle vittime.

FOTO DI ARCHIVIO