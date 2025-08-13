“Mi hanno augurato la morte, l’infarto, la castrazione chimica, tumori e mi hanno minacciato di pestaggio”. Così Dario Costa lo studente di Messina di 21 anni messo alla gogna sui social dal vice premier, Matteo Salvini. “Condivido con voi le argomentazioni pacate e approfondite di questo esperto in opere pubbliche. Sarà forse il caldo…?”, aveva ironizzato Salvini nel post in cui mostrava Costa in protesta di fronte al Grecale, il locale in cui il leader della Lega è arrivato mercoledì 6 agosto per festeggiare l’ok del Cipess al ponte sullo Stretto. Il ragazzo era stato ripreso mentre di fronte all’entrata del locale messinese contestava il ministro con toni molto accesi, le immagini erano poi state montate ad hoc per il post.

Dopo la pubblicazione del post da parte del vice premier sono fioccati gli insulti e le minacce nei confronti del ragazzo: “Presenterò senza dubbio una formale denuncia alla polizia postale”, ha spiegato Costa. Ex rappresentante di Istituto del Liceo Classico Giuseppe La Farina di Messina, adesso studente di psicologia a Firenze, Costa ha pubblicato un video in risposta al ministro: “Caro Matteo, lei non è un ministro bensì un uomo a cui è stato dato troppo potere in mano e quello che ha fatto nei miei confronti ne è la dimostrazione”, ha esordito. Un video di quasi 5 minuti in cui Costa incalza il leader della Lega: “La verità è che Salvini ha fatto tutto questo perché ha paura del dissenso”, ha sottolineato il ragazzo parlando con Ilfattoquotidiano.it.