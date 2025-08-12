L’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi guiderà giovedì 14 una preghiera per la pace nei ruderi della chiesa di Santa Maria Assunta a Casaglia, a Marzabotto, uno dei luoghi simboli dell’eccidio del 1944. Durante la celebrazione, organizzata insieme alla Piccola Famiglia dell’Annunziata, saranno letti i nomi dei circa 12mila bambini a cui è stata tolta la vita dal 7 ottobre 2023 a oggi: quelli israeliani uccisi nell’attacco terrorista di Hamas e quelli palestinesi ammazzati dai raid delle forze armate di Israele. Questo che segue è l’elenco dei nomi che sarà letto dal cardinale: si tratta di dati aggiornati al 15 luglio le cui fonti sono citate nello stesso documento.

