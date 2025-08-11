Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito il nuovo piano per Gaza City , approvato dal Consiglio di sicurezza di Israele, “il modo migliore per porre fine alla guerra” e farlo “rapidamente”. “Noi non vogliamo occupare Gaza, ma liberarla dai terroristi di Hamas”, ha detto durante una conferenza stampa a Gerusalemme.

Netanyahu ha annunciato anche l’apertura di corridoi umanitari per gli aiuti e di nuovi siti per la distribuzione. Tali affermazioni hanno scatenato preoccupazione nell’Onu, dove il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per Europa, Asia centrale e Americhe, Miroslav Jenca, ha avvertito che l’operazione potrebbe “innescare un’altra calamità” con gravi conseguenze regionali, nuovi sfollamenti, vittime e distruzione.