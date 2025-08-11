Il mondo FQ

Netanyahu: “Non vogliamo occupare Gaza, ma liberarla. È il modo migliore per porre fine alla guerra”

Netanyahu ha annunciato anche l'apertura di corridoi umanitari per gli aiuti e di nuovi siti per la distribuzione
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito il nuovo piano per Gaza City, approvato dal Consiglio di sicurezza di Israele, “il modo migliore per porre fine alla guerra” e farlo “rapidamente”. “Noi non vogliamo occupare Gaza, ma liberarla dai terroristi di Hamas”, ha detto durante una conferenza stampa a Gerusalemme.

Netanyahu ha annunciato anche l’apertura di corridoi umanitari per gli aiuti e di nuovi siti per la distribuzione. Tali affermazioni hanno scatenato preoccupazione nell’Onu, dove il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per Europa, Asia centrale e Americhe, Miroslav Jenca, ha avvertito che l’operazione potrebbe “innescare un’altra calamità” con gravi conseguenze regionali, nuovi sfollamenti, vittime e distruzione.

