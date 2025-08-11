Il mondo FQ

La Freedom Flotilla riparte per Gaza: “Ci saranno decine di barche. Stop all’assedio, il silenzio non è un opzione”

"Israele ha lanciato l’equivalente di otto bombe atomiche su uomini, donne e bambini. Basta"
La Freedom Flotilla Coalition ripartirà alla volta di Gaza. L’iniziativa per rompere il blocco imposto da Israele partirà il 31 agosto dalla Spagna con “decine” di barche, a cui se ne uniranno altre il 4 settembre dalla Tunisia.

Greta Thunberg lo ha annunciato con un video sui social al quale si sono uniti diversi attivisti tra cui gli attori Susan Sarandon e Liam Cunningham. All’iniziativa Global Sumud Flotilla partecipano Maghreb Sumud Flotilla, Freedom Flotilla Coalition, Global Movement to Gaza e Sumud Nusantara. “Salpiamo di nuovo per rompere il blocco. E questa volta lo faremo con decine di imbarcazioni. E con mobilitazioni coordinate di 44 Paesi di tutto il mondo. Sarà il più grande sforzo di solidarietà internazionale da quando Israele ha imposto 18 anni fa il suo blocco orribile”, aggiungono gli organizzatori nel video.

L’accusa a Israele è di aver “lanciato l’equivalente di otto bombe atomiche su uomini, donne e bambini” con “ospedali, case, rifugi, scuole completamente distrutti” e “decine di migliaia di vittime”.
“Mai nella storia sono morti tanti giornalisti, dipendenti dell’Onu e operatori sanitari – sostengono – Semplicemente non possiamo restare a guardare mentre tutto questo continua”. Il gruppo promette di “navigare insieme per rompere l’assedio illegale di Gaza”, per “chiedere la fine del genocidio, aprire finalmente un corridoio” umanitario, per “esigere una Palestina libera e un mondo libero”. “Il silenzio non è un’opzione”

