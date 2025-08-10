Botte in mezzo al bosco per la supremazia di una certa zona di ricerca dei porcini. E’ successo in Valtellina, all’Aprica, in provincia di Sondrio. A indagare sono i carabinieri dopo che un turista di 64 anni ha chiamato il 118 ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale del capoluogo: secondo il suo racconto un altro cercatore di funghi, ancora sconosciuto, lo ha aggredito con un bastone, lo ha colpito alla fronte e all’orecchio fino a farlo sanguinare. Dopodiché l’aggressore si è dato alla fuga. Il ferito. Il ferito si è trascinato fino ai vicini impianti di risalita per il monte Palabione, dove è stato soccorso dal gestore che ha dato l’allarme.

La foto in alto è generata con l’AI