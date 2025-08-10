Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:27

Rissa tra cercatori di funghi per la supremazia della zona di ricerca: uno finisce all’ospedale. Indagano i carabinieri

di F. Q.
Un 64enne si è presentato sanguinante a una stazione di un impianto di risalita all'Aprica, in Valtellina. Sconosciuto l'aggressore che - secondo la denuncia - l'ha preso a bastonate per "l'esclusiva" sull'area dei porcini
Rissa tra cercatori di funghi per la supremazia della zona di ricerca: uno finisce all’ospedale. Indagano i carabinieri
Icona dei commenti Commenti

Botte in mezzo al bosco per la supremazia di una certa zona di ricerca dei porcini. E’ successo in Valtellina, all’Aprica, in provincia di Sondrio. A indagare sono i carabinieri dopo che un turista di 64 anni ha chiamato il 118 ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale del capoluogo: secondo il suo racconto un altro cercatore di funghi, ancora sconosciuto, lo ha aggredito con un bastone, lo ha colpito alla fronte e all’orecchio fino a farlo sanguinare. Dopodiché l’aggressore si è dato alla fuga. Il ferito. Il ferito si è trascinato fino ai vicini impianti di risalita per il monte Palabione, dove è stato soccorso dal gestore che ha dato l’allarme.

La foto in alto è generata con l’AI

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione