Grande Fratello in Israele interrotto in diretta tv da attivisti contro la guerra

Gli appartenenti a "Standing Together" piombano in studio per protestare contro il governo Netanyahu: "Sta mandando i soldati a morire! Sta affamando Gaza"
Alcuni attivisti del movimento per la coesistenza ebraico-araba e la giustizia sociale Standing Together sono saliti senza autorizzazione sul palco durante la trasmissione in diretta del reality show Grande Fratello in Israele per protestare contro la guerra a Gaza. Secondo quanto riferito da Haaretz, quattro membri del gruppo, con indosso magliette con la scritta “Lasciare Gaza” sono saliti sul palco, si sono seduti e presi per mano. “La guerra a Gaza deve finire! La guerra ci sta uccidendo tutti!”, ha gridato uno degli attivisti mentre la sicurezza cercava di farli scendere dal palco.

Gli attivisti hanno poi aggiunto che “il governo israeliano sta mandando i soldati a morire! Israele sta affamando Gaza! Bambini, donne, anziani e ostaggi! La nazione chiede un cessate il fuoco!”. In una nota diffusa dopo i fatti, Standing Together ha denunciato che “mentre gli ostaggi vengono abbandonati alla morte e i bambini muoiono di fame a solo un’ora di macchina dagli studi del Grande Fratello, i media non dicono alla Nazione cosa sta succedendo a Gaza e comunicano ai cittadini che tutto sta andando come al solito”.

