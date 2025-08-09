Paracadute contenenti aiuti umanitari sono stati lanciati sull’area nord della Striscia di Gaza durante un’operazione aerea, come mostrano immagini riprese dal lato israeliano del confine. Tra questi, con ogni probabilità, anche il carico di aiuti inviati dall’Italia.
Nei prossimi giorni e per una settimana seguiranno altri aviolanci per la popolazione di Gaza, per un carico complessivo di cento tonnellate di derrate alimentari, che parte dalla base di Amman in Giordania nell’ambito della missione Solidarity Path 2, a cui partecipa anche la Difesa italiana.
A quasi due anni dall’inizio del conflitto, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è sotto crescente pressione per negoziare una tregua, con l’obiettivo di evitare una crisi umanitaria che rischia di portare piu’ di due milioni di persone sull’orlo della fame e per facilitare il rilascio degli ostaggi detenuti dai gruppi militanti palestinesi.