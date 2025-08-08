Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:53

Rapina a mano armata in un bar in zona Casilina a Roma: tre feriti, uno grave

di F. Q.
Il malvivente ha fatto irruzione nel locale con una pistola in pugno e dopo aver intimato al proprietario di consegnarli l’incasso, avendo ricevuto un rifiuto, gli ha sparato
Rapina a mano armata in un bar in zona Casilina a Roma: tre feriti, uno grave
Icona dei commenti Commenti

Ha fatto irruzione nel bar con una pistola in pugno e dopo aver intimato al proprietario di consegnarli l’incasso, avendo ricevuto un rifiuto, gli ha sparato. È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio della rapina avvenuta le notte scorsa nel bar Bianco Notte, in via Acquaroni 114 a Roma, vicino via Casilina. Le condizioni del proprietario del bar sono gravi. È stato operato nella notte al Policlinico di Tor Vergata. Altre due persone sono state ferite in maniera lieve. Indaga la polizia.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione