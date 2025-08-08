Il malvivente ha fatto irruzione nel locale con una pistola in pugno e dopo aver intimato al proprietario di consegnarli l’incasso, avendo ricevuto un rifiuto, gli ha sparato

Ha fatto irruzione nel bar con una pistola in pugno e dopo aver intimato al proprietario di consegnarli l’incasso, avendo ricevuto un rifiuto, gli ha sparato. È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio della rapina avvenuta le notte scorsa nel bar Bianco Notte, in via Acquaroni 114 a Roma, vicino via Casilina. Le condizioni del proprietario del bar sono gravi. È stato operato nella notte al Policlinico di Tor Vergata. Altre due persone sono state ferite in maniera lieve. Indaga la polizia.