Sta circolando sui social in questi giorni, dopo il via libera al Ponte sullo Stretto, un breve video tratto da una diretta social di Matteo Salvini pubblicata circa un anno fa. Rispondendo alle domande degli utenti, il ministro inciampa in una gaffe. “Ci sono problemi sismici per il ponte sullo Stretto? No assolutamente no” dice Salvini. “Il ponte è studiato in altezza, con le due torri su sponda siciliana e su sponda calabrese, per resistere a terremoti devastanti che, Dio non voglia, qualora ci fossero avrebbero effetti terribili sulle città, ma non sul ponte”.
