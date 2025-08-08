Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 14:56

L’amichevole Monaco-Inter diventa un caso: “Vietato qualsiasi segno distintivo nerazzurro”

di F. Q.
La folle decisione dei francesi in vista del match allo Stade Louis-II: si rischia l’espulsione dallo stadio o addirittura conseguenze legali
Divieto di esporre qualsiasi segno distintivo della squadra ospite”: si rischia l’espulsione dallo stadio o addirittura possibili conseguenze legali. È l’assurdo comunicato del Monaco rivolto ai tifosi dell’Inter in vista dell’amichevole di stasera, venerdì 8 agosto, allo Stade Louis-II. Il divieto è ovviamente diventato un caso, con il rischio di conseguenze peggiori: la tifoseria nerazzurra è pronta a sostenere la squadra di Cristian Chivu nel primo test stagionale. Ma con un’indicazione così generica si va a punire chiunque vada allo stadio anche con una banale sciarpa dell’Inter.

Il folle comunicato dei francesi recita: “Qualsiasi segno distintivo diverso da quelli dell’AS Monaco è severamente vietato e potrà comportare il rifiuto dell’accesso allo stadio. Inoltre, la presenza di tifosi interisti al di fuori delle aree riservate agli ‘spettatori neutrali’ è vietata. Qualsiasi violazione di questa regola potrà comportare il rifiuto d’ingresso, l’espulsione definitiva dallo stadio e potenziali procedimenti legali“, sottolinea il club monegasco vietando di fatto ai fan dei vicecampioni d’Italia di esporre vessilli, striscioni e bandiere nel corso del match. Una misura senza senso per un’amichevole.

Il motivo di una decisione così assurda? Ragioni di sicurezza, che però appunto paiono esagerate. È vero che la tifoseria organizzata dell’Inter, la Curva Nord, è storicamente e fortemente gemellata con il Nizza, grande rivale del Monaco. In questo senso, la scelta di una divisione netta nei settori: “Se siete tifosi dell’Inter Milano, vi consigliamo di acquistare i vostri biglietti esclusivamente tramite il canale di vendita ‘spettatore neutro’”. Ma tutti gli altri ordini e divieti sembrano riferiti a un evento ad alto rischio di ordine pubblico, mentre si tratta di una semplice amichevole. E se ci dovessero essere scontri fra ultras, quasi sicuramente accadrebbero fuori dallo stadio o nelle aree limitrofe.

