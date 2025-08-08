Il nome caldo è quello di Rasmus Hojlund. L’imminente arrivo di Benjamin Sesko al Manchester United, per un cifra superiore agli 80 milioni di euro, libera di fatto il giovane centravanti danese, che già conosce il campionato italiano (ha disputato una stagione all’Atalanta nel 2022/23) e rappresenta un profilo giovane ma al tempo stesso già pronto. Il Milan sta lavorando sottotraccia all’operazione, anche se la formula del prestito con diritto di riscatto non stuzzica particolarmente i Red Devils, che vorrebbero cedere il calciatore a titolo definitivo in questa sessione. Sullo sfondo c’è anche la Roma, a sua volta alla ricerca di una punta dato che Artem Dovbyk non convince più di tanto Gian Piero Gasperini, che invece ha già avuto modo di lavorare con Hojlund qualche anno fa a Bergamo. In questo incrocio di mercato è coinvolta anche la Juventus: Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto nel giugno 2026, è in uscita e rappresenta un profilo gradito a Massimiliano Allegri, anche se in questa fase il Milan si sta muovendo con maggiore insistenza sul danese, profilo più giovane e con uno stipendio più alla portata rispetto al serbo.

Situazione di stallo anche per quanto riguarda la telenovela Ademola Lookman. Dopo lo strappo dei giorni scorsi l’attaccante è destinato in ogni caso a lasciare Bergamo: l’Inter attende una controproposta dall’Atalanta, che ha respinto un’offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus, per capire se affondare il colpo o virare su un altro obiettivo. Intanto il Napoli, che a differenza di tante squadre non ha problemi di liquidità, ha perfezionato un altro acquisto. Giovanni Manna ha trovato l’accordo con il Girona, sulla base di 18 milioni di euro più bonus, per portare in Italia il terzino sinistro Miguel Gutierrez, che si contenderà una maglia da titolare con Mathias Olivera. Lo ‘shopping’ spagnolo dei campani però non è finito qui: nel mirino c’è anche Juanlu Sanchez, che ha chiesto al Siviglia di essere ceduto.