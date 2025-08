Un 15enne inglese doveva prendere un volo per tornare a casa a Londra, ma si è imbarcato su un aereo per l’Italia. È successo all’aeroporto Mahon di Minorca dove il giovane nel caos generale dello scalo ha perso di vista i genitori ed è salito su un volo EasyJet che lo ha portato a Malpensa. A raccontare la vicenda è stato il quotidiano britannico Guardian, ma è stata confermata anche dalla compagnia aerea che ha aperto un’inchiesta interna.

L’adolescente avrebbe dovuto volare con la compagnia Tui da Minorca a Stansted, ma è scomparso nell’aeroporto dell’isola. I genitori, non trovando il figlio, hanno dato l’allarme e la polizia ha esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’area partenze dell’aeroporto, scoprendo che il 15enne si era imbarcato sul volo per Milano senza biglietto. Il ragazzo è atterrato in Italia nel pomeriggio e EasyJet ha organizzato l’arrivo della madre a Malpensa, dove è atterrata intorno alle 20. I due sono poi rientrati a Londra. “Stiamo indagando con l’aeroporto e il nostro fornitore di servizi di assistenza a terra a Mahon per capire come un giovane passeggero sia riuscito a viaggiare da solo su un volo sbagliato diretto a Milano”, ha spiegato la compagnia.