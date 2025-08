L’assenza nei primi giorni di ritiro e nella tournée tra Asia e Australia. Cose insolite per Franco Baresi, che in qualità di vicepresidente onorario del Milan non ha mai smesso di mostrare amore e attaccamento ai colori rossoneri. Il motivo era legato al problema ai polmoni e al conseguente intervento affrontato. “A seguito di accertamenti di routine” a Franco Baresi “è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l’asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva”, ha comunicato ieri, domenica 3 agosto, il Milan sul proprio sito ufficiale. L’intervento, ha proseguito ancora il club rossonero, “è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico”.

“Mi servirà un po’ di tempo”, aveva dichiarato Baresi dopo la nota del Milan. Ma come sta oggi l’ex difensore e bandiera rossonera? Ha lasciato l’ospedale e adesso si trova a casa, insieme alla moglie Maura e ai figli Edoardo e Giannandrea. Dopo l’intervento adesso ci sarà ora lungo periodo di convalescenza prima di tornare a mostrare di persona il suo sostegno ai colori rossoneri.

Cos’è la nodulazione polmonare

I noduli polmonari, o nodi polmonari, sono aree circoscritte con una densità polmonare maggiore che si rilevano con radiografia del torace. Generalmente, un nodulo polmonare ha un diametro inferiore ai 3 cm. Solitamente sono benigni, vale a dire che non sono tumorali. Un nodulo polmonare può essere individuato per mezzo di radiografia o tomografia computerizzata (TC) del torace. Si può riscontrare la presenza o di noduli singoli o molteplici. Un nodulo polmonare con diametro superiore ai 3 cm si identifica come massa polmonare.