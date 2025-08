Hanno indossato giacche e maglie di colore verde, bianco, rosso e nero, formando, a seconda di come erano seduti nei banchi, la bandiera della Palestina. Così i deputati del Movimento 5 stelle, durante il Question time alla Camera nel quale hanno interrogato il Governo sul mancato riconoscimento dello Stato della Palestina, hanno mostrato il loro supporto a Gaza. “Questa bandiera non la esponiamo perché ce la strappereste. La indossiamo sulla nostra pelle, perché questa oggi è la bandiera della libertà. Voi siate colpevoli di aver stretto la mano sporca di sangue di Netanyahu, di aver sostenuto Israele, di non essere stati umani”, ha detto intervenendo in Aula il capogruppo pentastellato Riccardo Ricciardi, sottolineando che il governo “si è voltato dall’altra parte” e che, ormai, “siamo oltre il genocidio”.