La squadra di Eccellenza Puglia si trovava in ritiro a San Marco in Lamis e ha deciso di rientrare anticipatamente dopo la triste notizia

Tragedia in casa Canosa Calcio, società di Eccellenza Puglia. È morto stanotte a 62 anni lo storico collaboratore del club Antonio Luisi. Questa mattina la squadra, che si trovava in ritiro a San Marco in Lamis, avrebbe dovuto svolgere l’allenamento ma alla notizia della morte del collaboratore, il club ha annullato e sospeso la preparazione in vista del prossimo campionato. Sconvolti staff tecnico e gruppo squadra. Antonio Luisi aveva 62 anni e – prima da calciatore e poi da coordinatore della logistica – ha dedicato la sua vita professionale al Canosa Calcio. A comunicarlo è stato lo stesso club sui propri canali social.

Il comunicato del Canosa

“Con profondo dolore e tristezza, il Canosa Calcio 1948 rende nota la prematura scomparsa del collaboratore Antonio Luisi. Colonna portante della società da decenni, ha dedicato la sua vita ai nostri colori, onorandoli e difendendoli sempre ed ovunque fino alla fine, prima da calciatore e poi da dirigente”, si apre la nota del club pugliese.

Una vita dedicata al Canosa, prima da calciatore e poi da collaboratore all’interno dello staff. “Passione, dedizione, umanità: erano queste le caratteristiche di “Mister Antonio”, una presenza silenziosa ma fondamentale, un punto di riferimento per l’intero movimento sportivo locale. Intere generazioni sono cresciute assieme a lui, sia dal punto di vista sportivo, sia da quello etico, morale, comportamentale dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Momenti belli e spensierati, che ognuno porterà per sempre nel proprio cuore”.

Poi la comunicazione di sospensione del ritiro da parte del club che si stava preparando all’esordio in Eccellenza, dove la squadra mira a essere protagonista nei piani alti della classifica: “Il presidente Alessandro Di Nunno, lo staff dirigenziale, lo staff tecnico e tutta la squadra si stringono attorno alla sua famiglia, a sua moglie, ai suoi figli. A loro il cordoglio e la vicinanza di tutta la società. Si rende noto al contempo che la squadra farà rientro oggi stesso a Canosa in segno di lutto e rispetto, concludendo anticipatamente il ritiro di San Marco in Lamis. La preparazione in vista dell’esordio ufficiale in campionato del prossimo 31 agosto proseguirà allo Stadio ‘San Sabino’. Che la terra ti sia lieve. A Dio Antonio, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.