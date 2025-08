Sergi Gomez, ex canterano ed ex compagno dell'attaccante del Galatasaray, ha rivelato una storia insolita che riguarda l'argentino

“Mi disse di andare con lui e mi portò al parco. Ammazzò un piccione e poi lo mangiò”. A parlare è Sergi Gomez, ex canterano del Barcellona. E il soggetto in questione è Mauro Icardi, attuale attaccante del Galatasaray ed ex di Inter e PSG tra le altre. Sergi Gomez e Icardi erano infatti compagni al Barcellona, alla Masia, e vivevano insieme in un appartamento condiviso con anche Marc Muniesa e Sergi Roberto. E a proposito di quegli anni, Gomez – in un’intervista al canale El After de Post United – ha raccontato un aneddoto che riguarda Icardi davvero insolito.

L’aneddoto su Icardi e il piccione

“Quando Mauro Icardi è arrivato a La Masia, siamo stati compagni di squadra per tre o quattro stagioni. Durante una di quelle annate, condividevamo un appartamento. Un giorno mi disse: ‘Sergi, vieni con me al parco qui accanto'”, ha spiegato il difensore. “Aveva con sé un pezzo di legno a forma di Y che aveva tagliato il giorno prima, con un elastico legato. Aveva costruito una fionda. Andammo al parco e lui indicò un pino molto alto e disse: ‘Vedi lassù?’. Vidi le pigne, ma lui insistette: ‘No, più in alto’. E c’era un piccione che si vedeva appena“, racconta Sergi Gomez.

“Ha afferrato una pietra, ha teso l’elastico e… boom! Ha ucciso un piccione da un’altezza di 20 o 30 metri. Siamo tornati a La Masía, gli ha strappato le piume, gli ha infilato un filo, ha acceso un fuoco e l’ha mangiato davanti a me“, ha spiegato ridendo. “Ricordo di aver pensato: ‘Cosa mi aspetta se iniziamo così’. Ma provo molto affetto per Mauro. Abbiamo vissuto tante cose belle insieme”.

Una storia davvero insolita, che ha visto protagonista l’attuale attaccante del Galatasaray. Oggi Icardi sta recuperando dalla rottura del crociato che l’ha tenuto fermo quasi un anno e rimane un punto fermo della formazione turca, nonostante l’arrivo di Victor Osimhen nell’attuale finestra di mercato.