Regionali, il regalo di Meloni ad Acquaroli: Marche Zona economica speciale come il Sud

Inviato ad Ancona. Ultimo consiglio dei ministri prima delle ferie estive, un regalo per le Marche (ma non l’unico) che andranno al voto il 28-29 settembre con il meloniano Francesco Acquaroli che cerca la riconferma contro il dem Matteo Ricci. Mentre Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono arrivati ad Ancona per elencare gli interventi del governo per lo Sviluppo nelle Marche, lunedì pomeriggio il governo approverà un disegno di legge che estende la Zona Economica Speciale alle Regioni Marche e Umbria.

Un disegno di legge di quattro articoli che aggiunge le Marche alle altre Regioni del Mezzogiorno – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – che fanno parte della Zes, la zona istituita nel 2023 per introdurre forme di agevolazione fiscale, semplificazioni e taglio della burocrazia per gli investimenti nel Mezzogiorno

Ad annunciarlo è stato per primo il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, seguito poi dalla premier Giorgia Meloni, parlando all’Auditorium Orfeo Tamburi di Ancona. Il disegno di legge che sarà approvato lunedì pomeriggio prevede quattro articoli in cui, oltre all’estensione della Zes, è previsto che Marche e Umbria presentino un piano di sviluppo entro 60 giorni e si inseriscono misure per la “semplificazione amministrativa e di agevolazione per l’effettuazione degli investimenti” nelle due Regioni.

Sarà contento il Presidente dell Regione Marche Acquaroli che cerca la riconferma per il secondo mandato a fine settembre. Un voto chiave che può fare da ago della bilancia nel test delle regionali d’autunno.