Hamas ha diffuso sui suoi canali un nuovo video di un ostaggio: si tratta Rom Braslavsky. I familiari dell’ostaggio Rom Braslavski hanno dato l’autorizzazione per la pubblicazione di una parte del video pubblicato dalla Jihad islamica due giorni fa: “Sono Rom, ho 22 anni, di Gerusalemme, sono prigioniero delle brigate al Quds della Jihad islamica – dice l’ostaggio mentre piange -. Ho dolore a un piede, non riesco a camminare fino al bagno. Ho finito cibo e acqua … non posso dormire, non posso vivere, dovete smettere di fare quello che state facendo qui… sono sull’orlo della morte… fermate quell’inferno in cui siamo…”.

Solo ieri è stato diffuso un altro video di un ostaggio, Evyatar David, mentre scava una fossa e, rivolgendosi a Netanyahu, gli dice di aver abbandonato tutti i prigionieri.