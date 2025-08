Il giornalista palestinese di Gaza Khames Alrefi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che mostra diversi corpi senza vita, ridotti a pelle e ossa, accatastati in un’ambulanza. Secondo la testimonianza del reporter che lavora per l’agenzia Anadolu, si tratta di persone uccise dagli spari dell’esercito israeliano, mentre aspettavano gli aiuti nella zona nord della Striscia. Immagini particolarmente forti e che per questo abbiamo deciso di offuscare, ma che raccontano meglio di altre parole la drammatica dimensione dei quotidiani massacri nella Striscia. Solo nella giornata di ieri, gli attacchi dell’esercito israeliano a Gaza hanno ucciso almeno 92 persone. Tra questi, 56 erano alla ricerca di aiuti, di cui nove a Rafah e sette a Netzarim, nel nord di Gaza.