La denuncia del sistema da parte dell’Ufficio nazionale anticorruzione e della Procura speciale anticorruzione è arrivata due giorni dopo che il parlamento ucraino ha votato per ripristinare la loro indipendenza

Le agenzie anticorruzione ucraine hanno riferito di aver scoperto un importante sistema di corruzione che coinvolge contratti di approvvigionamento militare gonfiati. In una dichiarazione congiunta pubblicata sui social, l’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e la Procura speciale anticorruzione (SAPO) hanno affermato che i sospetti avevano accettato tangenti in un sistema che utilizzava fondi statali per acquistare droni e altre attrezzature militari a prezzi gonfiati.

“L’essenza del sistema era quella di concludere contratti statali con aziende fornitrici a prezzi deliberatamente gonfiati”, si legge nella nota, in cui si precisa che i trasgressori avevano ricevuto tangenti fino al 30% del valore dei contratti. Gli organismi anticorruzione non hanno identificato gli indagati, ma hanno affermato che sono coinvolti un parlamentare ucraino, funzionari locali e cittadini e membri della Guardia Nazionale. Finora sono state arrestate quattro persone. Il ministero dell’Interno ucraino ha dichiarato che il personale della Guardia Nazionale coinvolto nel caso è stato rimosso dai propri incarichi.

La denuncia del sistema di corruzione da parte della Nabu e della Sapo è arrivata solo due giorni dopo che il parlamento ucraino ha votato per ripristinare la loro indipendenza. Giovedì il Parlamento ucraino aveva approvato a larga maggioranza il disegno di legge presentato dal presidente Volodymyr Zelensky che ribaltava la sua precedente controversa decisione di limitare i poteri delle agenzie che aveva scatenato una forte reazione, comprese proteste di piazza. Zelensky ha affrontato la questione del sistema di tangenti sabato, definendo il sistema di corruzione “assolutamente immorale” e ringraziando le agenzie anticorruzione per il loro lavoro. “Purtroppo, questi schemi di corruzione hanno riguardato l’acquisto di sistemi di guerra elettronica e droni FPV … Ci deve essere una piena e giusta responsabilità per questo”, ha affermato.