Gaza, 126 pacchi di forniture umanitarie paracadutati sulla Striscia: il video dell’operazione francese

L’esercito israeliano ha riferito che sono stati paracadutati nella Striscia 126 pacchi di forniture umanitarie da parte di aerei provenienti da sei Paesi nella più grande operazione di lanci umanitari dall’inizio degli sforzi per aumentare la fornitura di aiuti a Gaza. Aerei di Giordania, Egitto, Emirati Arabi Uniti e, per la prima volta da oltre un anno, Spagna, Germania e Francia hanno lanciato aiuti alimentari sia nel nord che nel sud di Gaza. L’Idf ha affermato che i lanci sono stati effettuati “in conformità con le direttive del livello politico e come parte della cooperazione tra Israele, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto, Spagna, Francia e Germania”. I lanci fanno parte di “una serie di azioni volte a migliorare la risposta umanitaria nella Striscia di Gaza”, ha sottolineato l’esercito. L’Idf ha dichiarato che “continuerà a lavorare per migliorare la risposta umanitaria nella Striscia di Gaza, insieme alla comunità internazionale, respingendo al contempo le false accuse di fame deliberata a Gaza”.