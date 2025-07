“Io ribadisco qui la richiesta di dimissioni di Sala ma non perché c’è stato un avviso di garanzia, ma perché Sala è al centro di un sistema che ha fatto del far-west edilizio e della speculazione a favore di pochi e consistenti interessi immobiliari, con un codazzo di fondi immobiliari che sono venuti da tutto il mondo a lucrare sulla pelle dei cittadini milanesi. Che modello di sviluppo è se da un manufatto di un piano riti fuori una torre senza un piano particolareggiato?”. Il tono di voce di Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa nella sede romana del M5s, quando si tocca il tema dell’inchiesta che riguarda la giunta comunale di Milano. “Che hai fatto? La città per i super-ricchi. E i milanesi?”. Per l’ex presidente del Consiglio c’è – al di là dell’inchiesta giudiziaria, “una responsabilità politica” del primo cittadino milanese. Anche per un’altra ragione. “Sala deve dimettersi anche perché dopo aver consentito il far-west edilizio, hanno confezionato con gli uffici del Comune la norma Salva-Milano e l’ha portata al centrodestra che subito l’ha recepita – perché – non vedeva l’ora di allentare presidi e norme e con la condivisione devo dire del Pd – sottolinea Conte – in una prima fase alla Camera, poi abbiamo fatto una battaglia importante e abbiamo fermato questo scempio”. Il Salva Milano, continua Conte, è “una norma che non solo condonava il far-west edilizio del passato, ma addirittura estendeva a tutta Italia. Come può stare ancora lì? Che significa coprire i nostri alleati? Che progetto politico di alternativa alla Meloni portiamo se questo è il modello di far politica?”.