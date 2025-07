Il connazionale, condannato a 19 anni per riciclaggio in primo grado, è stato assolto dalla Corte d'Appello locale. Tajani: "Presto organizzeremo il rientro in Italia"

Carlo D’Attanasio è stato liberato. Il cittadino italiano, condannato in primo grado a 19 anni di carcere per riciclaggio di denaro in Papua Nuova Guinea, è stato assolto dalla Corte d’Appello locale ed è stato rilasciato. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani in un punto stampa all’unità di crisi alla Farnesina: “Sono stato informato questa notte dal sottosegretario Giorgio Silli, in missione nella regione, e dall’ambasciatore, Paolo Crudele, che D’Attanasio è stato liberato”, ha dichiarato il vicepremier. “La Farnesina – prosegue il ministro – ha seguito con attenzione il caso del nostro connazionale che attualmente è ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby, per una grave patologia”.

“Nelle prossime ore verrà organizzato il rimpatrio. Siamo in attesa di avere informazioni. La Farnesina e l’ambasciata sono al lavoro. Credo si debba aspettare che venga depositata la sentenza“, ha dichiarato all’Ansa la politica pescarese Carola Profeta, amica di D’Attanasio. Profeta, che in questi anni si è battuta per la liberazione di D’Attanasio, dice di non essere “ancora riuscita a sentirlo” perché “probabilmente sta dormendo” e ricorda che si tratta di “un caso che investiva i diritti umani, visto che Carlo ha una patologia grave che lì non può essere curata”.

Nel novembre 2023, Profeta aveva lanciato un appello alla politica locale per seguire il caso. Dopo i primi contatti con la Farnesina, “una svolta ci fu quando Papa Francesco andò in Papua Nuova Guinea ed ebbe un colloquio con un altro italiano, che raccontò al Pontefice la storia di Carlo”, sottolinea. Profeta ricorda anche che “se fosse tornato per motivi umanitari sarebbe rimasta la condanna in primo grado, mentre lui ha preferito rischiare e fare l’appello per tornare in Italia da uomo libero“.