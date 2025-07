Era un saluto come tanti, ma è stato sufficiente a scatenare l’ira di un fidanzato con tanto di assalto a suon di pietre. È successo a Borgomanero, provincia di Novara. Zoltan Sala, pasticcere del caffè Giglio era a un evento quando ha riconosciuto una coppia di clienti del locale dove lavora. Un “ciao” che però ha fatto da miccia inaspettata a un accesso di gelosia del fidanzato, convinto che fosse un tentativo di approccio. A raccontare l’accaduto Mauro Sala, padre del giovane, che ha ricostruito, intervistato dalla Stampa. “Mio figlio ha ribadito che si trattava di un semplice saluto, senza nessun secondo fine – ribadisce Sala -. Sembrava tutto risolto, anche perché non era accaduto niente”. Ma la situazione è degenerata la sera, all’uscita dal laboratorio. Una sassaiola contro la testa del pasticcere, vendetta per quel saluto considerato offesa. “Zoltan è caduto a terra sanguinante ed ha fatto appena in tempo ad entrare e a raccontarmi dell’aggressione. Era sconvolto, incredulo per quanto era successo”, ha proseguito il padre, aggiungendo che la famiglia ha sporto denuncia per quanto accaduto.