Mattarella lancia un monito e “rimprovera” il parlamento sulla mancata nomina del presidente Rai, definendolo un “quadro sconfortante”. “Il Regolamento europeo sulla libertà dei media entrerà in vigore l’8 agosto – tra pochi giorni – e, da quel momento, le sue norme saranno applicabili: riguarderanno – fra l’altro – le questioni della indipendenza editoriale, i contenuti delle grandi piattaforme digitali, il funzionamento indipendente dei media del servizio pubblico – ha detto il presidente della Repubblica parlando alla cerimonia del ventaglio al Quirinale – Il quadro offerto nella Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul tema della designazione del Presidente della Rai è sconfortante. La libertà vive del funzionamento delle istituzioni, non della loro paralisi“, ha ammonito.

Mattarella ha anche parlato più in generale dell’informazione, sottolineando “il delicato ruolo che una informazione indipendente svolge per la salute della nostra democrazia e nella costruzione di un ordine internazionale non piegato a interessi di potenza”.

Il capo dello Stato ha anche evidenziato l’importante “responsabilità di cui sono gravati editori e giornalisti, attori, nel delicato processo della partecipazione consapevole dei cittadini, di garanzia dello spazio comune della democrazia”. E ha ricordato la condizione a Gaza dove “si pretende di oscurare la realtà in atto” anche impedendo “ai giornalisti di svolgere la propria funzione” e questo “è imperdonabile”. “I giornalisti uccisi in questa come in altre guerre sono martiri della causa della libertà di informazione”, ha concluso Mattarella.