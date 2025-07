La procura di Genova ha aperto un’indagine dopo la diffusione non autorizzata di foto intime, a contenuto sessuale, scattate durante una serata privata in un ristorante di Bogliasco. Le immagini riguardano dei momenti di intimità e scambi di effusioni sessuali tra un notaio, un medico, una donna e altri presenti, ma sarebbero poi state condivise su WhatsApp senza il consenso della donna.

La cena si è svolta il primo di giungo ed erano presenti, oltre alla donna e al notaio, anche un medico, il titolare del locale e la compagna di quest’ultimo, collega della donna. Secondo quanto ricostruito le fotografie sarebbero state scattate dopo il pasto con il telefono del notaio e successivamente sono state inoltrate su chat di gruppo private, senza il consenso degli interessati.

Una delle donne ha scoperto che le immagini erano in circolazione solo due giorni dopo e ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno verificando anche se nel corso della serata siano state assunte droghe che possano aver influenzato il comportamento delle persone coinvolte. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatto svolgimento dei fatti.