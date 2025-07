Inondazioni nella regione di Pechino: decine di morti e 80mila sfollati. I video delle auto trascinate dal fango

Forti nubifragi stanno colpendo da giorni la regione di Pechino, in Cina, causando inondazioni e vittime. Secondo le autorità locali, sono morte 34 persone e 80mila civili sono stati evacuati. L’area più colpita è quella del distretto di Miyun. Le piogge intense sono iniziate lo scorso fine settimana. Il servizio meteorologico nazionale ha avvertito che continueranno nel nord e nell’est della Cina ancora per i prossimi giorni. Nel video, la devastazione nella regione di Pechino, con le auto sommerse dall’acqua e trascinate via dal fango.