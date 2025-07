Grandissimo spavento per Davide Mansi, difensore del Nola 1925, colpito da un aneurisma cerebrale mentre era a casa, ad Atrani, in Costiera Amalfitana. Il giocatore del Nola – società che parteciperà al prossimo campionato di Serie D – nella giornata di ieri, 27 luglio, è stato sottoposto al Ruggi di Salerno a un intervento chirurgico per rimuovere il problema. Il calciatore ha avvertito un forte mal di testa e in generale non si sentiva benissimo e ha così deciso di rivolgersi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione a Ravello. Dopo un primo controllo, i sanitari hanno immediatamente avuto il sospetto che si trattasse di un aneurisma, poi accertato dalle analisi fatte successivamente.

Vista la gravità del problema, Mansi è stato trasferito all’azienda Universitaria Ospedaliera di Salerno dove è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento per bloccare il flusso di sangue. L’operazione è riuscita molto bene e già da questa mattina il calciatore, pur essendo chiaramente in condizioni complesse, ha cominciato il protocollo per il recupero. Grande apprensione nel mondo del calcio campano per la vita del 29enne, che in carriera ha giocato con diverse squadre campane. Centinaia i messaggi di incoraggiamento: da ex compagni ad avversari fino a società rivali. La nota del Nola dopo l’intervento a Davide Mansi