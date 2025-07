“Giudico positivamente che si sia trovato un accordo, perché un’escalation commerciale tra Usa e Ue avrebbe avuto conseguenze potenzialmente devastanti”. Così Giorgia Meloni, a margine del vertice Onu sui Sistemi alimentari a Addis Abeba, commenta la resa di Ursula von der Leyen a Trump sui dazi.

“La base di dazi a 15%, se ricomprende i dazi precedenti che di media erano intorno a 4-5%, differentemente da ciò che prevedeva un accordo al 10%, che sommava i dazi precedenti, secondo me, è una base sostenibile”, sottolinea, dicendo che però “bisogna andare nei dettagli“. “Dobbiamo studiare i dettagli dell’accordo e lavorare sull’accordo, perché quello di ieri non è giuridicamente vincolante. All’esito di questo lavoro, a livello nazionale ed europeo, bisognerà lavorare per aiutare quei settori che potrebbero essere particolarmente colpiti” da queste decisioni.

Secondo Meloni ora “c’è ancora da battersi” e l’Italia e l’Europa dovrebbero sedersi e “continuare a lavorare per un accordo che sia il migliore possibile”. “Credo che anche il livello europeo sia importante, non tanto e non solo in termini di aiuti verso quei settori che possono avere maggiori difficoltà, ma anche rispetto a quello che noi possiamo fare per noi stessi: il tema delle semplificazioni, del mercato unico”.

“C’è tutto un lavoro su cui l’Unione europea non può più perdere tempo, bisogna accelerare e cercare di compensare quelli che possono essere i possibili limiti”, conclude la premier.