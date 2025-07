“In questo momento c’è grande preoccupazione per la trattativa in corso tra l’Ue e gli Usa sui dazi. Noi crediamo che l’atteggiamento del governo italiano di totale accondiscendenza a Trump si sia rivelato del tutto fallimentare”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del Revolution Camp in corso a Paestum. “Ricordiamo che i dazi per un paese come l’Italia sarebbero estremamente dannosi perché abbiamo una forte vocazione all’export, quindi esprimiamo anche da qui, l’auspicio che questa trattativa porti a dei risultati per evitare una guerra commerciale che sarebbe pesantissima per le imprese e per i lavoratori italiani, quindi dobbiamo concentrarci sull’obiettivo di evitare questa guerra commerciale essendo pronti a mettere sul piatto del negoziato quello che interessa di più a Trump: gli interessi delle big tech americane”