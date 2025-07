“Acquaroli? Non mi ha chiamato. Ha detto che non useranno questo tema in campagna elettorale. Ma da un mese e mezzo Bocchino diceva a tutti che mi sarebbe arrivato un avviso di garanzia”. Così Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, europarlamentare e candidato a presidente per le prossime elezioni regionali nelle Marche, oggi indagato nell’inchiesta “Affidopoli” legata ad affidi pubblici nel comune marchigiano quando lui era primo cittadino, a In Onda, su La7. Italo Bocchino, come spiega anche Luca Telese, è infatti consulente nella campagna elettorale del principale avversario di Ricci, l’attuale governatore marchigiano, Francesco Acquaroli.

“Non dico che sia stata concertata. Dico che è inquietante che lo dicesse un mese e mezzo fa e che mi facesse attaccare continuamente dai giornali di destra – prosegue Ricci – Purtroppo è il loro stile ma se pensano di intimorirmi si sbagliano di grosso”.

Ricci si dice “fiducioso della magistratura”. E insiste: “Mi pare ci sia una regia ben precisa“.