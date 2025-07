Andrea Pirlo ancora in Serie B, ma a Dubai: allenerà lo United Fc

Prima le vacanze in Spagna con il suo agente, Tullio Tinti. Quindi le valutazioni. Alla fine, le firme. Andrea Pirlo un po’ a sorpresa si sposta a Dubai per continuare a fare l’allenatore. Lo fa però quasi in secondo piano, in silenzio, come suo solito. E soprattutto non in un club da primi posti: riparte dalla Serie B emiratina, nello United FC.

“Lo United FC – si legge nel comunicato – annuncia ufficialmente di aver ingaggiato Andrea Pirlo come allenatore della prima squadra. È già arrivato in Dubai e comincerà a lavorare con i giocatori nei prossimi giorni, per prepararsi alla prossima stagione”. Foto di rito e un obiettivo chiaro: centrare la promozione in Serie A. Quello che non gli è riuscito un anno fa con la Sampdoria.

In blucerchiato, nella stagione 2023/24, al settimo posto ci è arrivato, ma ai playoff si è dovuto arrendere. La ripartenza di stagione è stata drammatica: poche partite e un esonero arrivato quasi subito. Ma questo campionato, per i liguri, è stato maledetto. E le responsabilità dell’allenatore (o degli allenatori: dopo di lui sono arrivati Sottil, Semplici ed Evani) sono solo una goccia nel mare. All’estero, Pirlo ha già allenato in Turchia, al Karagumruk, dopo l’anno alla Juventus.

E all’estero, soprattutto, voleva tornare. Quest’anno, infatti, l’allenatore aveva ricevuto qualche proposta dalla B italiana, ma non era convinto. Voleva esplorare nuovi confini, capire nuove idee per fare calcio. Certo, che accettasse una seconda categoria negli Emirati Arabi era difficile da aspettarselo. Ma ora si rimette in gioco sul serio. Con l’obiettivo, nel tempo, di rientrare e trovare spazio in Serie A.