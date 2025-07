Il celebre auto designer, che il 7 agosto compirà 87 anni, ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada e si è ribaltato più volte, finendo la corsa su uno dei tornanti sottostanti. Non è in pericolo di vita

Giorgetto Giugiaro è stato ricoverato con diversi traumi all’ospedale di Olbia, dopo che il suo fuoristrada si è ribaltato più volte nei tornanti di Abbiadori, nel comune di Arzachena, in Costa Smeralda. Il celebre auto designer, che il 7 agosto compirà 87 anni, non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, Giugiaro ha perso il controllo del mezzo, che è uscito fuori strada e si è ribaltato più volte, finendo la corsa su uno dei tornanti sottostanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ed è stato necessario l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale.

L’incidente è avvenuto non lontano dalla sua villa di La Celvia, tra Cala di Volpe e Romazzino, dove Giugiaro disegnò, tra le altre, la Volkswagen Golf, la Lancia Delta e la DeLorean DMC–12, iconica auto con le portiere a gabbiano del film Ritorno al Futuro. Ma non solo: anche la Lotus Esprit S1 che nel film su James Bond La spia che mi amava – con Roger Moore nei panni dello 007 inglese nato dalla penna di Ian Fleming – fu protagonista di un inseguimento su un tratto di strada panoramico vicino a quello dove è avvenuto l’incidente di Giugiaro, nei pressi di Porto Cervo.

Giugiaro è di casa in Costa Smeralda: comprò, infatti, la sua casa nel 1978. Ed è proprio negli anni Settanta che l’imprenditore, Cavaliere del lavoro dal 1999, iniziò a collaborare con la Volkswagen e con la Fiat. Oggi il designer, che nel suo lungo elenco di modelli di auto (circa 400) annovera anche l’Alfasud, la Panda e la Maserati Ghibli, non era alla guida di una delle sue creazioni, ma di un suv Land Rover sul quale viaggiava da solo.

A mettere in sicurezza la zona dell’incidente e il fuoristrada del designer, rimasto adagiato su un lato in mezzo alla carreggiata, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Arzachena che hanno effettuato i rilievi per capire cosa sia accaduto.