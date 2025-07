Decine di persone sull’isola greca di Syros si sono radunate al porto per impedire l’attracco di una nave da crociera con a bordo passeggeri israeliani. Le riprese della scena mostrano i dimostranti che sventolano enormi bandiere palestinesi e scandiscono slogan come “Libertà per la Palestina” mentre la nave da crociera Crown Iris, gestita dalla compagnia di navigazione israeliana Mano Maritime, si avvicinava al porto dell’isola del Mar Egeo. Secondo quanto riferiscono i media israeliani, i passeggeri della nave avrebbero dovuto sbarcare a Syros entro sei ore, ma a causa delle proteste non è stato loro permesso e la nave ha proseguito il suo viaggio verso Limassol, a Cipro. Gli abitanti dell’isola hanno dichiarato che la loro azione era in solidarietà con la popolazione di Gaza, aggiungendo che è “inaccettabile” che i turisti israeliani continuino a essere benvenuti mentre i palestinesi soffrono nel territorio assediato e bombardato.