Mentre la popolazione della Striscia soffre la fame e muore sotto i bombardamenti, la ministra israeliana della Scienza e Tecnologia, Gila Gamliel, pubblica sui social un video generato con intelligenza artificiale che mostra una visione futuristica di Gaza dopo la guerra. Grattacieli, mercati affollati e un lungomare moderno. Spicca una Trump Tower e una passeggiata del premier Benjamin Netanyahu con la moglie Sara. Il video ricorda il precedente realizzato sempre con Ia e condiviso dal presidente americano, in cui presentava la sua visione per il dopo-guerra nell’enclave, molto simile a quello proposta da Gamliel. Le macerie e gli edifici distrutti si trasformano nel video in complessi residenziali e strutture moderne, con israeliani che mangiano hummus e bevono birra in un mercato. “Ecco come sarà Gaza – ha scritto Gamliel nel post, aggiungendo – Emigrazione volontaria dei gazawi, solo con Trump e Netanyahu. O noi o loro”.