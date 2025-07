Scontro durissimo a Omnibus (La7) tra la senatrice del M5s Alessandra Maiorino e la conduttrice della trasmissione, Gaia Tortora, sul bilancio dei primi 1000 giorni del governo Meloni. La parlamentare viene subito interrotta da Tortora quando esprime l’auspicio che il governo non cada nella solita spirale del vittimismo e del dare la colpa dei propri fallimenti agli altri.

“Lo fanno un po’ tutti, le do questa notizia”, osserva la giornalista.

” Beh, mi sembra che questo governo lo faccia in maniera particolare – replica Maiorino – Non si è mai assunto una responsabilità”.

La senatrice elenca quindi tutti i flop del governo guidato da Giorgia Meloni e aggiunge: “Io riconosco a Meloni una qualità: quella di saper fare propaganda e coprire le proprie contraddizioni o i propri fallimenti con una narrazione invece come se tutto andasse benissimo. Ma le persone se ne stanno accorgendo”.

“Maiorino, ci ricordiamo anche che qualcuno dal balcone urlava che era stata abolita la povertà“, replica Gaia Tortora.

“Ah, io pensavo di dover avere un contraddittorio con gli ospiti in studio, non con la conduttrice“, commenta Maiorino.

“Perché? Non ho la facoltà? – rilancia la conduttrice, spalleggiata da Luigi Marattin – Faccio la giornalista. È un fatto. Non posso parlare?”.

“Allora, visto che fa la giornalista, le do una notizia – risponde la senatrice – Guardi i dati della povertà”.

“No, no – insorge Tortora – Maiorino, io resto sulla frase, non guardo quello”.

“Mi sembra che i giornalisti si basino sui dati, non sulle frasi”, controbatte Maiorino.

“C’è la libertà di controbattere oppure no? – replica Tortora – Lei parlava di propaganda. Io le ho detto che affacciarsi dal balcone e dire che abbiamo abolito la povertà è propaganda. Non ho neanche detto chi l’ha detta, pensi lei”.

“Lo dico io, è stato Luigi Di Maio – commenta Maiorino – è dal 2019 che ci sentiamo a ripetere questo refrain, quindi davvero da una giornalista non me lo aspettavo. Ma i dati dicono tutt’altro. Oggi, con l’abolizione del reddito di cittadinanza, misura con cui lei evidentemente non era d’accordo, abbiamo quasi 6 milioni di poveri in Italia e non sono soltanto poveri perché non lavorano: il 9% sono impiegati full time. Quindi hanno abolito il reddito di cittadinanza, cosa di cui lei evidentemente è contenta“.

Tortora insorge: “Lei sta dando una serie di giudizi sulla mia persona, non conoscendomi che non le permetto. Prego, vada avanti”.

“Beh, io ribadisco che secondo me lei è stata molto scorretta a dire quella frase”, replica la parlamentare.

“Ma io ho ripetuto una frase, ma scusi eh”, ribatte Tortora.

A difesa della conduttrice interviene il deputato Luigi Marattin: “Scusi, collega Maiorino, lei non può accusare una giornalista di essere parziale se riporta un fatto. Se voi ve ne vergognate, mi dispiace, ma è un fatto”.

“Marattin – replica Maiorino – credo che debba interessare anche a te che il 9% dei lavoratori full time siano oggi in povertà assoluta”.

“Ma lo erano anche con reddito di cittadinanza”, replica l’ex esponente di Italia Viva.

E Maiorino non ci sta: “Ma io posso parlare? Così non si può andare avanti, signori”.