Accesso da remoto al cellulare dell’ex ministro, la ferita da 9,5 centimetri alla fronte dopo un litigio, ma anche l’obbligo di stare in bagno con la porta aperta. Come riporta La Verità sono in totale 33 i singoli episodi contestati dai pm a Maria Rosaria Boccia nelle 12 pagine del provvedimento di chiusura delle indagini per stalking, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione ai danni dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a sua moglie Federica Corsini e al capo di gabinetto Francesco Gilioli.

Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e le sostitute Giulia Guccione e Barbara Trotta potrebbero chiedere a breve il rinvio a giudizio per la donna. Una storia che le carte, riprese dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, approfondiscono senza tralasciare nessun episodio. “Lo costringeva a defecare” con la porta aperta, riportano i magistrati. Ma anche di “tenere aperta telefonicamente la conversazione con lei mentre lui confessava alla moglie il tradimento”, litigio che nel mentre registrava per procurarsi materiale sulla coppia, da cui l’accusa di interferenze illecite nella vita privata.

E poi ancora una foto alla mostra del cinema di Venezia, evento a cui partecipavano anche Sangiuliano e la moglie, per portarli a temere “un suo imminente arrivo e il pericolo di scenate”. Vessazioni psicologiche, e presunti ricatti come quelli per ottenere la “chiave d’oro della città di Pompei del valore di circa 14 mila 823 euro che doveva essere consegnata dal sindaco quale premio al ministro”, poi scomparsa. Un continuo di episodi che avevano provocato in Gennaro Sangiuliano “un dimagrimento vistoso” e “pensieri suicidi” come conseguenza dell’ansia.

Tra le frasi contestate alcune suonano come minacce più o meno velate, tra le quali “La vita è come un ristorante, nessuno se ne va senza pagare“. Nella ricostruzione delle carte fatta da La verità si arriva fino alla fine dello scandalo. Sangiuliano si era dimesso da pochi giorni quando il 9 settembre 2024 le cronache raccontavano il suo esser andato in ritiro con la moglie al Santuario di Greccio. Quattro giorni dopo, il 13, Maria Rosaria Boccia pubblicava una fotografia proprio davanti al luogo di culto con un didascalia esplicita: “Fai attenzione a come pensi e a come parli perché può trasformarsi nella profezia della tua vita“.